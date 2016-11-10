На Київщині за 9 місяців набудували житла на 552 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У січні–вересні 2016 року на Київщині зросли темпи будівництва житла на 11% - до 551 млн 502 тис. грн, порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області, передає УНН.
Крім того, збільшились темпи будівництва інженерних споруд у 1,5 рази.
Зокрема, підприємствами Київської області за вказаний період виконано будівельних робіт на суму 2 млрд 379 млн грн.
Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів - це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів - ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.
При цьому, на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.