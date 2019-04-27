В Киевской области из РПГ обстреляли дом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киевской области неизвестные обстреляли из РПГ жилой дом. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в с. Гнедин Бориспольского района. Неизвестные совершили выстрел из РПГ по фасаду частного жилого дома. В результате выстрела поврежден фасад дома. К счастью никто не пострадал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожской области мужчина добровольно сдал в полицию РПГ и около 190 боеприпасов
По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Как сообщал УНН, выстрел из гранатомета оставил мужчину без пальцев .
Ранее, в Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия с ООС .