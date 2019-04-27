В Киевской области из РПГ обстреляли дом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104781 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109026 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111751 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112777 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140239 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114793 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139844 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144928 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130329 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130366 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Киевской области из РПГ обстреляли дом

В Киевской области из РПГ обстреляли дом

Киев  •  УНН

 • 41018 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киевской области неизвестные обстреляли из РПГ жилой дом. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Происшествие произошло в с. Гнедин Бориспольского района. Неизвестные совершили выстрел из РПГ по фасаду частного жилого дома. В результате выстрела поврежден фасад дома. К счастью никто не пострадал.

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По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Как сообщал УНН, выстрел из гранатомета оставил мужчину без пальцев .

Ранее, в Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия с ООС .

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