В Киевской области из РПГ обстреляли дом

Происшествие произошло в с. Гнедин Бориспольского района. Неизвестные совершили выстрел из РПГ по фасаду частного жилого дома. В результате выстрела поврежден фасад дома. К счастью никто не пострадал.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожской области мужчина добровольно сдал в полицию РПГ и около 190 боеприпасов



По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.



Как сообщал УНН, выстрел из гранатомета оставил мужчину без пальцев .



Ранее, в Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия с ООС .