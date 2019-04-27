На Київщині з РПГ обстріляли будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Київській області невідомі обстріляли з РПГ житловий будинок. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася у с. Гнідин, Бориспільського району. Невідомі здійснили постріл з РПГ по фасаду приватного житлового будинку. В результаті пострілу пошкоджено фасад будинку. На щастя ніхто не постраждав.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Запоріжжі чоловік добровільно здав в поліцію РПГ та близько 190 боєприпасів
За даним фактом розпочато досудове розслідування. Встановлюються особи причетні до злочину.
Як повідомляв УНН, постріл з гранатомета залишив чоловіка без пальців.
Раніше, у Києві затримали чоловіка з арсеналом зброї з ООС.