В Киевской области разоблачили преступную группу, которая способствовала незаконному вывозу детей за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киевской области разоблачили преступную группу, которая изготавливала поддельные документы, необходимые для вывоза детей за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Сотрудники полиции Киевской области совместно с работниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили организованную преступную группу лиц, которые изготавливали поддельные документы, необходимые для вывоза детей за границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники действовали из корыстных побуждений и их "продукция" стоила 150-200 евро. Поддельные "на заказ" документы для пересечения Государственной границы детей использовались одним из родителей без согласия другого, или третьими лицами.
Полицейские провели семь обысков по месту жительства фигурантов, где обнаружили и изъяли поддельные заявления с разрешениями родителей на выезд детей за границу с другими лицами, фотокопии страниц паспортов родителей с явными признаками подделки, чистые бланки паспортов для выезда за границу. Также 3-D принтер - устройство, с помощью которого изготовлялись поддельные клише штампов, печатей государственных учреждений, поддельные бланки виз иностранных государств.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. Ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления. Меру пресечения для них выберет суд. Продолжается следствие.
Напомним, в Киеве задержали и объявили о подозрении мужчине, который пытался похитить 8-летнего мальчика.