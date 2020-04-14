На Київщині викрили злочинну групу, яка сприяла незаконному вивезенню дітей за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Київщині викрили злочинну групу, яка виготовляли підроблені документи, необхідні для вивезення дітей за кордон. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
“Співробітники поліції Київщини спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили організовану злочинну групу осіб, які виготовляли підроблені документи, необхідні для вивозу дітей за кордон”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що зловмисники діяли з корисливих мотивів і їхня “продукція” коштувала 150-200 євро. Підроблені “на замовлення” документи для перетину Державного кордону дітей використовувались одним з батьків без згоди іншого, або третіми особами.
Поліцейські провели сім обшуків за місцем проживання фігурантів, де виявили та вилучили підроблені заяви з дозволами батьків на виїзд дітей за кордон з іншими особами, фотокопії сторінок паспортів батьків з явними ознаками підроблення, чисті бланки паспортів для виїзду за кордон. Також 3-D принтер — обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені кліше штампів, печаток державних установ, підроблені бланки віз іноземних держав.
За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину. Запобіжний захід для них обере суд. Триває слідство.
Нагадаємо, у Києві затримали та оголосили про підозру чоловіку, який намагався викрасти 8-річного хлопчика.