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На Київщині викрили злочинну групу, яка сприяла незаконному вивезенню дітей за кордон

На Київщині викрили злочинну групу, яка сприяла незаконному вивезенню дітей за кордон

Київ • УНН

 • 14296 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Київщині викрили злочинну групу, яка виготовляли підроблені документи, необхідні для вивезення дітей за кордон. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

“Співробітники поліції Київщини спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили організовану злочинну групу осіб, які виготовляли підроблені документи, необхідні для вивозу дітей за кордон”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники діяли з корисливих мотивів і їхня “продукція” коштувала 150-200 євро. Підроблені “на замовлення” документи для перетину Державного кордону дітей використовувались одним з батьків без згоди іншого, або третіми особами.

Поліцейські провели сім обшуків за місцем проживання фігурантів, де виявили та вилучили підроблені заяви з дозволами батьків на виїзд дітей за кордон з іншими особами, фотокопії сторінок паспортів батьків з явними ознаками підроблення, чисті бланки паспортів для виїзду за кордон. Також 3-D принтер — обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені кліше штампів, печаток державних установ, підроблені бланки віз іноземних держав.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину. Запобіжний захід для них обере суд. Триває слідство.

Нагадаємо, у Києві затримали та оголосили про підозру чоловіку, який намагався викрасти 8-річного хлопчика.

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