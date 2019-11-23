В Киевской области похитили и пытали мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В городе Переяслав Киевской области трое мужчин похитили и пытали местного жителя. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчина 1981 года рождения находился в гараже, когда туда вошли трое в камуфляже и балаклавах. Они распылили в глаза пострадавшему вещество из газового баллончика и силой заставили мужчину залезть в багажник собственного автомобиля.
После этого нападавшие вывезли потерпевшего в поле за городом. Там его избивали и пытали паяльной лампой. После этого там же и бросили.
Пострадавший был госпитализирован с многочисленными ушибами, переломом челюсти и ожогами ног.
Один из подозреваемых в нападении - местный житель 1976 года рождения - был задержан. Личности еще двух нападавших устанавливаются.
В рамках досудебного расследования также устанавливаются мотивы нападения.
Напомним, в Черкасской области банда пытала мастера леса.