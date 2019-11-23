На Київщині викрали та катували чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У місті Переяслав на Київщині троє чоловіків викрали та катували місцевого жителя. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік 1981 року народження перебував у гаражі, коли туди увійшли троє у камуфляжі та балаклавах. Вони розпилили в очі потерпілому речовину з газового балончика та силою змусили чоловіка залізти в багажник власного авто.
Після цього нападники вивезли потерпілого в поле за містом. Там його били та катували паяльною лампою. Після цього там же і покинули.
Потерпілий був госпіталізований з численними забоями, переломом щелепи та опіками ніг.
Одного з підозрюваних у нападі - місцевого жителя 1976 року народження - було затримано. Особи ще двох нападників встановлюють.
У межах досудового розслідування також встановлюються мотиви нападу.
Нагадаємо, на Черкащині банда катувала майстра лісу.