В Киевской области в энергосистеме сохраняется дефицит в 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Киевской области в энергосистеме сохраняется дефицит в 30% потребностей потребителей. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
Цитата
"На Киевщине в энергосистеме сохраняется существенный дефицит в 30% потребностей потребителей. Это приводит к определенным перебоям с теплоснабжением в домах, где централизованное отопление", - написал Кулеба.
Добавим
По его словам, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее выйти в плановые отключения.
"Также совместно работаем над тем, чтобы минимизировать неравномерное отключение потребителей и технически создать возможность справедливого отключения электрической энергии", - резюмировал Кулеба.
Дополнение
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщал 7 декабря, что бытовые клиенты левобережного Киева получают лишь до 30% потребностей, так как до сих пор ведется ремонт одного из коммунальных объектов генерации.
В Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей, в том числе угольная генерация.