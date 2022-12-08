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На Київщині в енергосистемі зберігається дефіцит у 30%

На Київщині в енергосистемі зберігається дефіцит у 30%

Київ • УНН

 • 801881 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Київській області в енергосистемі зберігається дефіцит у 30% від потреб споживачів. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.

Цитата

"На Київщині в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреб споживачів. Це призводить до певних перебоїв із теплопостачанням у будинках, де централізоване опалення", - написав Кулеба.

Додамо

За його словами, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше вийти у планові відключення.

"Також спільно працюємо над тим, щоб мінімізувати нерівномірне відключення споживачів та технічно створити можливість для справедливого вимкнення електричної енергії", - резюмував Кулеба.

Доповнення

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомляв 7 грудня, що побутові клієнти лівобережного Києва отримують лише до 30% від потреб, тому що досі ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації.

В Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей, зокрема вугільна генерація.

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