В Киевской области в ДТП один человек погиб, 5 травмированы

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 9 июля, в 20.20 часов на 102 км автодороги "Киев - Знаменка", вблизи с. Росава Мироновского района", - говорится в сообщении.



Предварительно установлено, что 55-летний киевлянин - водитель автомобиля Ford Fusion не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes Benz Vito.



Руководитель Ford от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. 30-летний водитель Mercedes из г. Кропивницкий и его 4 пассажира, 33 - 67 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в Мироновскую ЦРБ.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Одессе, в результате которого погиб 7-летний ребенок.