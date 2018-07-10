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На Київщині у ДТП одна особа загинула, 5 травмовано

На Київщині у ДТП одна особа загинула, 5 травмовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Вчора увечері внаслідок ДТП у Київській області одна особа загинула, ще 5 отримали травми. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 9 липня, о 20.20 годині на 102 км автодороги "Київ – Знам’янка", поблизу с. Росава Миронівського району", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 55-річний киянин - водій автомобіля Ford Fusion не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mercedes Benz Vito.

Керманич Ford від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинув на місці події. 30-річний водій Mercedes із м. Кропивницький та його 4 пасажири, 33 - 67 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та госпіталізовані до Миронівської ЦРЛ.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася в Одесі, внаслідок якої загинула 7-річна дитина.

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