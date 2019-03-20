В Киевской области у мужчины изъято каннабис более чем 40 тысяч гривен

"Информация о лице, может распространять наркотическое зелье, поступила от неравнодушных людей на горячую линию Управления противодействия наркозлочинности. Во время осмотра работники полиции обнаружили и изъяли у мужчины фасованный для продажи в полиэтиленовых пакетиках каннабис, общим весом более 200 гр. Как пояснил злоумышленник работникам полиции, он намеревался распродать товар наркозависимым людям по 200 грн. за 1 грамм зелья", - говорится в сообщении.

По данному факту следователями Ирпенского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают каналы поступления наркозелья и дальнейшие пути его сбыта.

Напомним, за прошлый год из незаконного оборота больше всего изъяли каннабиса, маковой соломы и амфетамина.



