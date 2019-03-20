На Київщині у чоловіка вилучено канабіс на понад 40 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Київщині у 37-річного безробітного чоловіка поліція виявила та вилучила фасований для продажу канабіс на суму понад 40 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
“Інформація про особу, яка може розповсюджувати наркотичне зілля, надійшла від небайдужих людей на гарячу лінію Управління протидії наркозлочинності.Під час огляду працівники поліції виявили та вилучили у чоловіка фасований для продажу у поліетиленові пакетики канабіс, загальною вагою понад 200 гр. Як пояснив зловмисник працівникам поліції, він мав намір спродати товар наркозалежним людям по 200 грн. за 1 грам зілля”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчими Ірпінського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють канали надходження наркозілля та подальші шляхи його збуту.
Нагадаємо, за минулий рік з незаконного обігу найбільше вилучили канабісу, макової соломи та амфетаміну.