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На Київщині у чоловіка вилучено канабіс на понад 40 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН.  На Київщині у 37-річного безробітного чоловіка поліція виявила та вилучила фасований для продажу канабіс на суму понад 40 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

На Київщині у чоловіка вилучено канабіс на понад 40 тисяч гривень

“Інформація про особу, яка може розповсюджувати наркотичне зілля, надійшла від небайдужих людей на гарячу лінію Управління протидії наркозлочинності.Під час огляду працівники поліції виявили та вилучили у чоловіка фасований для продажу у поліетиленові пакетики канабіс, загальною вагою понад 200 гр. Як пояснив зловмисник працівникам поліції, він мав намір спродати товар наркозалежним людям по 200 грн. за 1 грам зілля”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчими Ірпінського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють канали надходження наркозілля та подальші шляхи його збуту.

Нагадаємо, за минулий рік з незаконного обігу найбільше вилучили канабісу, макової соломи та амфетаміну.

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