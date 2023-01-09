В Киевской области продолжается укрепление рубежей обороны и укрепление позиций - ОВА

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"В Киевской области продолжается укрепление рубежей обороны и укрепление позиций. Сегодня (9 января – ред.) с рабочей поездкой на позициях региона. Проверили, как обустроены огневые сооружения и блиндажи. В постоянной коммуникации и плодотворном сотрудничестве с военными. Наращиваем рубежи, обеспечиваем бойцов всем необходимым – техникой, спецсредствами и оснащением. Важно, чтобы наши военные находились в комфортных условиях. Работа продолжается. Вместе к Победе!", - отметил он.

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