На Київщині триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій - ОВА

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"У Київській області триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій. Сьогодні (9 січня - ред.) з робочою поїздкою на позиціях регіону. Перевірили, як облаштовані вогневі споруди та бліндажі. У постійній комунікації та плідній співпраці з військовими. Нарощуємо рубежі, забезпечуємо бійців усім необхідним – технікою, спецзасобами та оснащенням. Важливо, щоб наші військові перебували в комфортних умовах. Робота триває. Разом до Перемоги!", - зазначив він.

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