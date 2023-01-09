На Київщині триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Київській області триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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"У Київській області триває укріплення рубежів оборони та зміцнення позицій. Сьогодні (9 січня - ред.) з робочою поїздкою на позиціях регіону. Перевірили, як облаштовані вогневі споруди та бліндажі. У постійній комунікації та плідній співпраці з військовими. Нарощуємо рубежі, забезпечуємо бійців усім необхідним – технікою, спецзасобами та оснащенням. Важливо, щоб наші військові перебували в комфортних умовах. Робота триває. Разом до Перемоги!", - зазначив він.
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