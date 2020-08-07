В Киевской области будут судить патрульного из-за избиения адвоката и его отца

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75411 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100535 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124599 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106152 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126028 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100916 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101795 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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В Киевской области будут судить патрульного из-за избиения адвоката и его отца

В Киевской области будут судить патрульного из-за избиения адвоката и его отца

Киев  •  УНН

 • 12575 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Киевской области будут судить патрульного, который подозревается в избиении адвоката и его отца и дороге "Киев-Чернигов" в марте 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении инспектора Управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием с применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, 27 марта 2020 года на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов" правоохранитель безосновательно применил к адвокату и его отцу силу и спецсредства, чем нанес пострадавшим телесные повреждения.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в столице за вымогательство 30 тыс. грн за закрытие уголовного производства следователь полиции предстанет перед судом.

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