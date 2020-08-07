В Киевской области будут судить патрульного из-за избиения адвоката и его отца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Киевской области будут судить патрульного, который подозревается в избиении адвоката и его отца и дороге "Киев-Чернигов" в марте 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении инспектора Управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием с применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, 27 марта 2020 года на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов" правоохранитель безосновательно применил к адвокату и его отцу силу и спецсредства, чем нанес пострадавшим телесные повреждения.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, в столице за вымогательство 30 тыс. грн за закрытие уголовного производства следователь полиции предстанет перед судом.