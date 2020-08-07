На Київщині судитимуть патрульного через побиття адвоката та його батька
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. На Київщині судитимуть патрульного, який підозрюється у побитті адвоката та його батька та дорозі "Київ-Чернігів" у березні 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно інспектора Управління патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції. Він обвинувачується у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством із застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, 27 березня 2020 року на ділянці автомобільної дороги "Київ-Чернігів" правоохоронець безпідставно застосував до адвоката та його батька силу і спецзасоби, чим спричинив потерпілим тілесні ушкодження.
У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, у столиці через вимагання 30 тис. грн за закриття кримінального провадження слідчий поліції постане перед судом.