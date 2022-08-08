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В Киевской области мужчина пытался разобрать гранату: в квартире произошел взрыв

В Киевской области мужчина пытался разобрать гранату: в квартире произошел взрыв

Киев • УНН

 • 135806 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Броварах Киевской области мужчина пытался разобрать гранату в своей квартире, в результате чего произошел взрыв. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует УНН.

Цитата

"Играл с гранатой… произошел взрыв" – так этот 57-летний мужчина объяснил трагический инцидент, который вчера произошел в Броварах. В своей квартире хозяин пытался разобрать гранату "РГО", дернул за предохранительное кольцо, произошла детонация. На кадрах с места происшествия виден красноречивый результат таких "игр". Взрывной волной уничтожена мебель, сам хозяин чудом не пострадал. Он будет нести уголовную ответственность за незаконное хранение гранаты", – говорится в сообщении.

Детали

По словам Небитова, на Броварщине это уже второй случай за последние семь дней. Так, 1 августа 43-летний житель Броваров получил травму рук после манипуляций с запалом от гранаты.

"Еще раз призываю граждан помнить о мерах безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. Если же имеете незарегистрированное оружие, гранаты, боеприпасы, не рискуйте, лучше сдавайте, тогда сможете избежать ответственности", - заявил начальник полиции.

Дополнение 

В городе Смела Черкасской области в частном доме прогремел взрыв. Нетрезвый мужчина достал гранату РГД-5, чтобы похвастаться перед товарищем – она взорвалась.

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