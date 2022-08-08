В Киевской области мужчина пытался разобрать гранату: в квартире произошел взрыв

Цитата



"Играл с гранатой… произошел взрыв" – так этот 57-летний мужчина объяснил трагический инцидент, который вчера произошел в Броварах. В своей квартире хозяин пытался разобрать гранату "РГО", дернул за предохранительное кольцо, произошла детонация. На кадрах с места происшествия виден красноречивый результат таких "игр". Взрывной волной уничтожена мебель, сам хозяин чудом не пострадал. Он будет нести уголовную ответственность за незаконное хранение гранаты", – говорится в сообщении.



Детали



По словам Небитова, на Броварщине это уже второй случай за последние семь дней. Так, 1 августа 43-летний житель Броваров получил травму рук после манипуляций с запалом от гранаты.

"Еще раз призываю граждан помнить о мерах безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. Если же имеете незарегистрированное оружие, гранаты, боеприпасы, не рискуйте, лучше сдавайте, тогда сможете избежать ответственности", - заявил начальник полиции.

Дополнение

В городе Смела Черкасской области в частном доме прогремел взрыв. Нетрезвый мужчина достал гранату РГД-5, чтобы похвастаться перед товарищем – она взорвалась.