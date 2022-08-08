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На Київщині чоловік намагався розібрати гранату: у квартирі стався вибух

На Київщині чоловік намагався розібрати гранату: у квартирі стався вибух

Київ • УНН

 • 135808 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Броварах Київської області чоловік намагався розібрати гранату у своїй квартирі, внаслідок чого стався вибух. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує УНН.

Цитата

"Грався з гранатою… стався вибух" – так цей 57-річний чоловік пояснив трагічний інцидент, який вчора трапився в Броварах. У своїй квартирі господар намагався розібрати гранату "РГО", смикнув за запобіжне кільце, відбулась детонація. На кадрах з місця події видно красномовний результат таких "ігор". Вибуховою хвилею знищило меблі, сам господар дивом не постраждав. Він буде нести кримінальну відповідальність за незаконне зберігання гранати", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За словами Нєбитова, на Броварщині це вже другий такий випадок за останні сім днів. Так, 1 серпня 43-річний житель Броварів отримав травму рук після маніпуляцій із запалом від гранати.

"Вкотре закликаю громадян пам’ятати про заходи безпеки під час поводження з вибухонебезпечними предметами. Якщо ж маєте незареєстровану зброю, гранати, набої, не ризикуйте, краще здавайте, тоді зможете уникнути відповідальності", - наголосив начальник поліції.

Доповнення 

У місті Сміла Черкаської області у приватному будинку прогримів вибух. Нетверезий чоловік дістав гранату РГД-5, щоб похизуватися перед товаришем – вона вибухнула.

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