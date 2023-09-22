На Киевщине произошло ДТП: один из водителей погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Киевской области между селами Чирское и Большая Каратуль произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.
Детали
Авария произошла 21 сентября в 11:40 часов. Столкновение произошло между автомобилем "Opel" и грузовиком "Volvo".
В результате ДТП 47-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.
По данному факту следователи полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ).
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