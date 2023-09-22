На Київщині сталася ДТП: один із водіїв загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В Київській області між селами Чирське та Велика Каратуль сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
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Аварія трапилась 21 вересня о 11:40 годині. Зіткнення відбулося між автівкою "Opel" та вантажівкою "Volvo".
Внаслідок ДТП 47-річний кермувальник легковика загинув на місці події.
За даним фактом слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ).
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