На Київщині потяг збив людину

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Інцидент стався, 22 вересня, про подію в селі Устимівка, що на Білоцерківщині, поліції повідомив машиніст вантажного потягу.

За попередньою інформацією, пішохід в момент руху транспорту проходив близько до колій. В результаті контакту з потягом, у чоловіка ампутовано кінцівку та виявлено множинні травми голови та тіла. На жаль, від отриманих травм 56-річний чоловік помер.

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«Поліцейські Київщини звертаються до громадян бути уважними поблизу залізничних колій та слідкувати за сигналами руху залізничного транспорту! Бережіть життя!», - наголосили в поліції.

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