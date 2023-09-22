На Киевщине поезд сбил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Киевской области мужчина попал под поезд. Он получил травмы несовместимые с жизнью, сообщает полиция области, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел, 22 сентября, о происшествии в селе Устимовка, что на Белоцерковщине, полиции сообщил машинист грузового поезда.
По предварительной информации, пешеход в момент движения транспорта проходил близко к путям. В результате контакта с поездом, у мужчины ампутирована конечность и обнаружены множественные травмы головы и тела. К сожалению, от полученных травм 56-летний мужчина скончался.
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«Полицейские Киевщины обращаются к гражданам быть внимательными вблизи железнодорожных путей и следить за сигналами движения железнодорожного транспорта! Берегите жизнь!», - отметили в полиции.
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