На Киевщине поезд сбил человека

Детали

Инцидент произошел, 22 сентября, о происшествии в селе Устимовка, что на Белоцерковщине, полиции сообщил машинист грузового поезда.

По предварительной информации, пешеход в момент движения транспорта проходил близко к путям. В результате контакта с поездом, у мужчины ампутирована конечность и обнаружены множественные травмы головы и тела. К сожалению, от полученных травм 56-летний мужчина скончался.

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«Полицейские Киевщины обращаются к гражданам быть внимательными вблизи железнодорожных путей и следить за сигналами движения железнодорожного транспорта! Берегите жизнь!», - отметили в полиции.

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