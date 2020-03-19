В Киевской области рассказали о нарушениях, связанных с карантином
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За последние двое суток правоохранители Киевской области зафиксировали в районах ряд правонарушений, а также привлекли к ответственности нескольких лиц за нарушение правил карантина. Об этом сообщил во время брифинга по поводу текущей ситуации с заболеванием коронавирусом в области, временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
“За последние сутки правоохранители области зафиксировали в районах ряд правонарушений, связанных с чрезвычайной ситуацией и всеукраинским карантином, а именно выявлен факт запрещенной торговли магазинами, деятельность нелегальных рынков. В городах Ирпень, Бровары, Борисполь, автоперевозчики перевозили в автосалонах больше разрешенного числа пассажиров. Всех нарушителей будут привлечены к ответственности”, — сообщил Володин.
Он отметил, что за последние двое суток правоохранители области привлекли к ответственности за нарушение правил карантина несколько человек.
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“Да, выявлено водителя в Борисполе, который перевозил в маршрутке более 10 пассажиров, и в частности междугородной перевозчика за аналогичное правонарушение”, — рассказал Володин.
Как ранее сообщал УНН, состояние двух пациентов из Киевской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция — пока контролируемый. Оба находятся на изоляции дома.