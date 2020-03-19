На Київщині розповіли про порушення, пов’язані з карантином

КИЇВ. 19 березня. УНН. За останні дві доби правоохоронці Київської області зафіксували в районах низку правопорушень, а також притягнули до відповідальності кількох осіб за порушення правил карантину. Про це повідомив під час брифінгу з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.