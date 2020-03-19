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На Київщині розповіли про порушення, пов’язані з карантином

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. За останні дві доби правоохоронці Київської області зафіксували в районах низку правопорушень, а також притягнули до відповідальності кількох осіб за порушення правил карантину. Про це повідомив під час брифінгу з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.

“За останню добу правоохоронці області зафіксували в районах низку правопорушень, пов’язаних з надзвичайною ситуацією та загальноукраїнським карантином, а саме виявлено факт забороненої торгівлі магазинами, діяльність нелегальних ринків. У містах Ірпінь, Бровари, Бориспіль, автоперевізники перевозили в автосалонах більше дозволеного числа пасажирів. Усіх порушників буде притягнуто до відповідальності”, — повідомив Володін.

Він зазначив, що за останні дві доби правоохоронці області притягнули до відповідальності за порушення правил карантину кілька осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через порушення карантину за добу склали 32 адмінпротоколи

“Так, виявлено водія у Борисполі, який перевозив у маршрутці більше 10 пасажирів, та зокрема міжміського перевізника за аналогічне правопорушення”, — розповів Володін.

Як раніше повідомляв УНН, стан двох пацієнтів з Київської області, в яких підтвердилась коронавірусна інфекція — наразі контрольований. Обидва перебувають на ізоляції вдома.

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