На Київщині розповіли про порушення, пов’язані з карантином
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За останні дві доби правоохоронці Київської області зафіксували в районах низку правопорушень, а також притягнули до відповідальності кількох осіб за порушення правил карантину. Про це повідомив під час брифінгу з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“За останню добу правоохоронці області зафіксували в районах низку правопорушень, пов’язаних з надзвичайною ситуацією та загальноукраїнським карантином, а саме виявлено факт забороненої торгівлі магазинами, діяльність нелегальних ринків. У містах Ірпінь, Бровари, Бориспіль, автоперевізники перевозили в автосалонах більше дозволеного числа пасажирів. Усіх порушників буде притягнуто до відповідальності”, — повідомив Володін.
Він зазначив, що за останні дві доби правоохоронці області притягнули до відповідальності за порушення правил карантину кілька осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через порушення карантину за добу склали 32 адмінпротоколи
“Так, виявлено водія у Борисполі, який перевозив у маршрутці більше 10 пасажирів, та зокрема міжміського перевізника за аналогічне правопорушення”, — розповів Володін.
Як раніше повідомляв УНН, стан двох пацієнтів з Київської області, в яких підтвердилась коронавірусна інфекція — наразі контрольований. Обидва перебувають на ізоляції вдома.