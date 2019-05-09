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В Киевской области пройдет более сотни массовых мероприятий, посвященных 9 мая

В Киевской области пройдет более сотни массовых мероприятий, посвященных 9 мая

Киев  •  УНН

 • 7817 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В 30 населенных пунктах Киевской области пройдут более сотни массовых мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Более сотни массовых мероприятий по чествованию тех, кто победил над нацизмом в кровавой войне, пройдут в 30 населенных пунктах области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в возложении цветов, концертах, панихидах и других традиционных мероприятиях примут участие почти 50 тысяч граждан.

Кроме того, сегодня на территории зоны Чернобыльской АЭС состоятся "Поминальные дни". В них примут участие более тысячи человек, проинформировали в полиции.

Охрану общественного порядка и безопасности во время проведения массовых мероприятий на территории столичной области будут обеспечивать почти 800 сотрудников полиции.

"Среди них бойцы батальона "Миротворец" и полка полиции особого назначения. Помогать правоохранителям будут общественные формирования", - отметили в ГУНП.

Работники полиции продолжают нести службу в усиленном варианте.

Как сообщал УНН, в День Победы, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.

Напомним, что в столице 9 мая публичную безопасность будут обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей.

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