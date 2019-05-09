На Київщині пройде понад сотня масових заходів, присвячених 9 травня

"Понад сотні масових заходів по вшанування тих, хто переміг над нацизмом у кривавій війні, пройдуть у 30 населених пунктах області", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, у покладанні квітів, концертах, панахидах та інших традиційних заходах візьмуть участь майже 50 тисяч громадян.

Крім того, сьогодні на території зони Чорнобильської АЕС відбудуться "Поминальні дні". У них візьмуть участь понад тисячі людей, проінформували в поліції.

Охорону публічного порядку та безпеку під час проведення масових заходів на території столичної області забезпечуватимуть майже 800 працівників поліції.

"Серед них бійці батальйону "Миротворець" та полку поліції особливого призначення. Допомагатимуть правоохоронцям громадські формування", - зазначили в ГУНП.

Працівники поліції продовжують нести службу у посиленому варіанті.

Як повідомляв УНН, на День Перемоги, 9 травня, в Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.

Нагадаємо, що у столиці 9 травня публічну безпеку забезпечуватимуть близько 2 тис. правоохоронців.