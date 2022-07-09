В Киевской области прекратили деятельность предприятия, продававшего косметику и бытовую химию российского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Киевской области прекратили деятельность предприятия, торгующего продукцией, средства от продажи которой направлялись в пользу резидентов рф. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту финансирования терроризма (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).
По данным следствия, на территории Украины работает общество с ограниченной ответственностью, специализирующееся на продаже косметической продукции и бытовой химии российского производства.
Фактическими производителями товаров и владельцами торговых марок являются предприятия-резиденты рф. Средства от реализации продукции направлялись в пользу резидентов россии, уплачивавших налоги в бюджет страны-агрессора.
Как отмечается, во время проведения санкционированных обысков в складских помещениях предприятия на территории Киевской и Тернопольской областей обнаружено и изъято почти 1,5 млн. единиц продукции ориентировочной стоимостью 150 млн грн.
В настоящее время решается вопрос передачи указанного имущества в управление АРМА.
Напомним
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