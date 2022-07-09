На Київщині припинили діяльність підприємства, яке продавало косметику та побутову хімію російського виробництва

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 56992 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 102176 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 106715 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 116461 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 111622 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 95199 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 97537 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 253706 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151740 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173171 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 142517 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 132233 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 97265 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 51435 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 72394 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 72394 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 253697 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 523458 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 471150 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 675211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 31309 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 51435 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 97265 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 142518 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 121323 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

На Київщині припинили діяльність підприємства, яке продавало косметику та побутову хімію російського виробництва

На Київщині припинили діяльність підприємства, яке продавало косметику та побутову хімію російського виробництва

Київ • УНН

 • 302143 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. У Київській області припинили діяльність підприємства, яке торгувало продукцією, кошти від продажу якої спрямовувалися на користь резидентів рф. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).

За даними слідства, на території України працює товариство з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на продажі косметичної продукції та побутової хімії російського виробництва.

Фактичними виробниками товарів та власниками торгових марок є підприємства-резиденти рф. Кошти від продажу продукції спрямовувалися на користь резидентів рф, які сплачували податки до бюджету країни-агресора.

Як наголошується, під час проведення санкціонованих обшуків у складських приміщеннях підприємства на території Київської та Тернопільської областей виявлено і вилучено майже 1,5 млн одиниць продукції орієнтовною вартістю 150 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо передачі вказаного майна в управління АРМА.

Нагадаємо 

Кіберполіція викрила жителя Запоріжжя, що займався розробкою ресурсів для трансляції заборонених проросійських телеканалів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07