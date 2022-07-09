На Київщині припинили діяльність підприємства, яке продавало косметику та побутову хімію російського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Київській області припинили діяльність підприємства, яке торгувало продукцією, кошти від продажу якої спрямовувалися на користь резидентів рф. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.
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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).
За даними слідства, на території України працює товариство з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на продажі косметичної продукції та побутової хімії російського виробництва.
Фактичними виробниками товарів та власниками торгових марок є підприємства-резиденти рф. Кошти від продажу продукції спрямовувалися на користь резидентів рф, які сплачували податки до бюджету країни-агресора.
Як наголошується, під час проведення санкціонованих обшуків у складських приміщеннях підприємства на території Київської та Тернопільської областей виявлено і вилучено майже 1,5 млн одиниць продукції орієнтовною вартістю 150 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо передачі вказаного майна в управління АРМА.
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