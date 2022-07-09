На Київщині припинили діяльність підприємства, яке продавало косметику та побутову хімію російського виробництва

Деталі

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).

За даними слідства, на території України працює товариство з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на продажі косметичної продукції та побутової хімії російського виробництва.

Фактичними виробниками товарів та власниками торгових марок є підприємства-резиденти рф. Кошти від продажу продукції спрямовувалися на користь резидентів рф, які сплачували податки до бюджету країни-агресора.

Як наголошується, під час проведення санкціонованих обшуків у складських приміщеннях підприємства на території Київської та Тернопільської областей виявлено і вилучено майже 1,5 млн одиниць продукції орієнтовною вартістю 150 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо передачі вказаного майна в управління АРМА.

Нагадаємо

Кіберполіція викрила жителя Запоріжжя, що займався розробкою ресурсів для трансляції заборонених проросійських телеканалів.