В Киевской области работает ПВО - глава ОВА

Цитата

"Киевская область! В области работает ПВО", - сообщил Кулеба.

Детали

Он призвал людей оставаться в укрытиях и безопасных местах.

"Повышенная опасность - движение ракет в сторону области. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!" - подчеркнул он.

Дополнение

Во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.