В Киевской области работает ПВО - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киевской области работают силы ПВО, фиксируется движение вражеских ракет в сторону области, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в понедельник, 5 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Киевская область! В области работает ПВО", - сообщил Кулеба.
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Он призвал людей оставаться в укрытиях и безопасных местах.
"Повышенная опасность - движение ракет в сторону области. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!" - подчеркнул он.
Дополнение
Во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.