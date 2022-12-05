На Київщині працює ППО - голова ОВА

Цитата

"Київщина! В області працює ППО", - повідомив Кулеба.

Деталі

Він закликав людей залишатися в укриттях та безпечних місцях.

"Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", - наголосив він.

Доповнення

У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.