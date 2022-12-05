На Київщині працює ППО - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Київській області працюють сили ППО, фіксується рух ворожих ракет у бік області, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у понеділок, 5 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Київщина! В області працює ППО", - повідомив Кулеба.
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Він закликав людей залишатися в укриттях та безпечних місцях.
"Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", - наголосив він.
Доповнення
У всіх областях України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.