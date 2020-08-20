В Киевской области сообщили о деталях подготовки к началу учебного года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киевской области идет подготовка к началу нового учебного года, пока есть все предпосылки для его своевременного начала. Об этом на брифинге в четверг сказал глава КОДА Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Понимая, что этот учебный год начинаем в условиях распространения пандемии, за средства местных бюджетов закупаем средства индивидуальной защиты и дезинфекции для учебных заведений", - сказал Володин.
По его словам, ответственность за создание безопасных условий пребывания в них несут в первую очередь учредители и руководители учреждений.
"В каждом учреждении на период карантина разрабатывают временный порядок организации образовательного процесса и гибкие графики начала учебных занятий. За каждым классом закрепляют учебные кабинеты. С началом учебного года обязательным станет постоянный температурный скрининг учителей и учеников. Есть все предпосылки для своевременного начала учебного года", - сказал глава ОГА.
Он добавил, что сейчас проводятся выездные проверки руководящим составом ОГА учебных заведений - пока все идет по плану.
Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев провел селекторное совещание с главами областных государственных администраций и отметил, что они должны лично проинспектировать школы к новому учебному году на фоне распространения коронавирусной инфекции.