На Київщині повідомили деталі підготовки до початку навчального року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Київській області відбувається підготовка до початку нового навчального року, поки є всі передумови для його вчасного початку. Про це на брифінгу у четвер сказав голова КОДА Василь Володін, передає кореспондент УНН.
"Розуміючи, що цей навчальний рік розпочинаємо в умовах поширення пандемії, за кошти місцевих бюджетів закуповуємо засоби індивідуального захисту та дезінфекції для закладів освіти", - сказав Володін.
З його слів, відповідальність за створення безпечних умов перебування у них несуть у першу чергу засновники та керівники закладів.
"У кожному закладі на період карантину розробляють тимчасовий порядок організації освітнього процесу та гнучкі графіки початку навчальних занять. За кожним класом закріплюють навчальні кабінети. З початком навчального року обов’язковим стане постійний температурний скринінг вчителів та учнів. Маємо усі передумови для вчасного початку навчального року", - сказав очільник ОДА.
Він додав, що наразі проводяться виїздні перевірки керівним складом ОДА навчальних закладів – поки все іде за планом.
Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та наголосив, що вони повинні особисто проінспектувати школи до нового навчального року на тлі поширення коронавірусної інфекції.