На Киевщине полицейские проверяют ТРЦ из-за сообщения об опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Броварском районе Киевской области правоохранители проводят эвакуацию в торговых центрах из-за сообщения о возможной угрозе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины, пишет УНН.
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"Сегодня, 2 октября, в Броварское управление полиции Киевской области поступило сообщение о возможной угрозе в ТРЦ района. Сейчас из помещений правоохранители осуществляют эвакуацию персонала и покупателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские проверяют здания и прилегающие территории.
Дополнение
В сентябре несколько раз поступали сообщения о "заминировании" ТРЦ и учреждений образования в Киеве и области. Взрывчатку правоохранители не находили.
Так 19 сентября в столице сообщалось о «заминировании» учебного заведения в Оболонском районе города.