У столиці на Оболоні начебто заміновано Київський коледж морського і річкового флоту

Цитата

"Ми отримали повідомлення про замінування навчального закладу в Оболонському районі. Виїхали вибухотехніки на місце, щоб відпрацювати інформацію”,- сказала Гірдвіліс

"Повідомляється про «замінування» Київського фахового коледжу морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ, що на проспекті Володимира Івасюка, 2. На місце направлені всі служби", - пишуть місцеві пабліки.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, нещодавно правоохоронцям надійшло повідомлення про "замінування" кількох навчальних закладів міста Києва.