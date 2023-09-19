У столиці на Оболоні начебто заміновано Київський коледж морського і річкового флоту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У столиці повідомляється про «замінування» навчального закладу, що у Оболонському районі міста. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс. Місцеві пабліки пишуть, що мова йде про Київський фаховий коледж морського і річкового флоту.
Цитата
"Ми отримали повідомлення про замінування навчального закладу в Оболонському районі. Виїхали вибухотехніки на місце, щоб відпрацювати інформацію”,- сказала Гірдвіліс
"Повідомляється про «замінування» Київського фахового коледжу морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ, що на проспекті Володимира Івасюка, 2. На місце направлені всі служби", - пишуть місцеві пабліки.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, нещодавно правоохоронцям надійшло повідомлення про "замінування" кількох навчальних закладів міста Києва.