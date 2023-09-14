У Києві повідомили про "замінування" кількох навчальних закладів: поліція перевіряє інформацію

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"Ми отримали повідомлення про мінування кількох навчальних закладів. Зараз виїхали профільні служби, перевіряють", - сказала Гірдвіліс.

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Вона додала, що відомо про те, що дітей евакуювали з навчальних закладів.

Нагадаємо

В поліцію 11 вересня зателефонував анонім і повідомив про мінування навчального закладу в Білій Церкві. На місце виїхали профільні служби.