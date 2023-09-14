В Киеве сообщили о "минировании" нескольких учебных заведений: полиция проверяет информацию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Правоохранителям поступило сообщение о "заминировании" нескольких учебных заведений города Киева. Об этом в комментарии УНН подтвердила начальник отдела коммуникации ГУНП в Киеве Юлия Гирдвилис.
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"Мы получили сообщение о минировании нескольких учебных заведений. Сейчас выехали профильные службы, проверяют", - сказала Гирдвилис.
Детали
Она добавила, что известно о том, что детей эвакуировали из учебных заведений.
Напомним
В полицию 11 сентября позвонил аноним и сообщил о минировании учебного заведения в Белой Церкви. На место выехали профильные службы.