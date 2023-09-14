В Киеве сообщили о "минировании" нескольких учебных заведений: полиция проверяет информацию

Цитата

"Мы получили сообщение о минировании нескольких учебных заведений. Сейчас выехали профильные службы, проверяют", - сказала Гирдвилис.

Детали

Она добавила, что известно о том, что детей эвакуировали из учебных заведений.

Напомним

В полицию 11 сентября позвонил аноним и сообщил о минировании учебного заведения в Белой Церкви. На место выехали профильные службы.