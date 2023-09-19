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В столице на Оболони якобы заминирован Киевский колледж морского и речного флота

В столице на Оболони якобы заминирован Киевский колледж морского и речного флота

Киев • УНН

 • 123187 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В столице сообщается о "заминировании" учебного заведения, что в Оболонском районе города. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис. Местные паблики пишут, что речь идет о Киевском профессиональном колледже морского и речного флота.

Цитата

"Мы получили сообщение о заминировании учебного заведения в Оболонском районе. Выехали взрывотехники на место, чтобы отработать информацию",- сказала Гирдвилис

"Сообщается о "заминировании" Киевского профессионального колледжа морского и речного флота и транспортных технологий ГУИТ, что на проспекте Владимира Ивасюка, 2. На место направлены все службы", - пишут местные паблики.

 Дополнение

Как ранее сообщал УНН, недавно правоохранителям поступило сообщение о "заминировании" нескольких учебных заведений города Киева.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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