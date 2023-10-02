На Київщини поліцейські перевіряють ТРЦ через повідомлення про небезпеку

Цитата

"Сьогодні, 2 жовтня, до Броварського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про можливу загрозу в ТРЦ району. Наразі з приміщень правоохоронці здійснюють евакуацію персоналу та покупців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські перевіряють будівлі та прилеглі території.

Доповнення

У вересні декілька разів надходили повідомлення про "замінування" ТРЦ та закладів освіті в Києва та області. Вибухівку правоохоронці не знаходили.

Так 19 вересня у столиці повідомлялося про «замінування» навчального закладу, що у Оболонському районі міста.