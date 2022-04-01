В Киевской области оккупанты берут в заложники гражданских – глава ОВА

Детали

Отмечается, что мародерство и насилие над гражданами Украины продолжается.

Также сообщается, что рашисты продолжают частично отходить с севера Киевской области в направлении государственной границы с республикой беларусь.

Зафиксировано движение общих колонн техники разного количества русского врага. В состав конвоев также входят гражданские транспортные средства (грузы, автобусы, маршрутки, авто), которые были похищены российскими оккупантами во время временной оккупации территорий. Кроме того, враг осуществляет изъятие награбленного имущества.

Наиболее опасные направления:

- населенные пункты вдоль Житомирской трассы

- Буча - Ворзель - Гостомель

- Немешаево

- Дмитриевская община

- Макаровская община

- север Вышгородского района

- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской общин.

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский и Фастовский районы: ситуация контролируемая и спокойная, без обстрелов. Силы обороны в повышенной готовности.

Бучанский район - ситуация напряженная, но контролируемая.

Макаровская и Ирпенская общины - под контролем ВСУ.

Гостомельская община - враг покинул поселок.

Бучанская община - враг окопался.

Броварской район - Барышевская, Калитянская и Великодимерская общины - много минирований.

Вышгородский район - Иванковская, Димерская и Полесская общины - гуманитарная катастрофа.

Славутич - заблокирован.

Добавим

Вооруженные силы Украины освободили Вышеград от российских оккупантов.



