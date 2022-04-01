На Київщині окупанти беруть у заручники цивільних – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На тимчасово захоплених територіях Київської області окупанти беруть у заручники місцевих жителів та активістів. Про це інформує голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, пише УНН.
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Наголошується, що мародерство та насильство над громадянами України продовжується.
Також повідомляється, що рашисти продовжують частково відходити з півночі Київської області в напрямку державного кордону з республікою білорусь.
Зафіксовано рух спільних колон техніки різної кількості російського ворога. До складу конвоїв також входять цивільні транспортні засоби (вантажі, автобуси, маршрутки, авто), які були викрадені російськими окупантами під час тимчасової окупації територій. Крім того, ворог здійснює вилучення награбованого майна.
Найбільш небезпечні напрямки:
- населені пункти вздовж Житомирської траси
- Буча – Ворзель – Гостомель
- Немішаєве
- Дмитрівська громада
- Макарівська громада
- північ Вишгородського району
- території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.
Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський та Фастівський райони: ситуація контрольована та спокійна, без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.
Бучанський район – ситуація напружена, але контрольована.
Макарівська та Ірпінська громади - під контролем ЗСУ.
Гостомельська громада - ворог залишив селище.
Бучанська громада - ворог окопався.
Броварський район – Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - багато мінувань;
Вишгородський район – Іванківська, Димерська та Поліська громади - гуманітарна катастрофа;
Славутич - заблоковано.
Додамо
Збройні сили України звільнили Вишеград від російських окупантів.