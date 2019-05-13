В Киевской области объявили штормовое предупреждение

"В ближайшие 2 часа и до конца суток 13 мая гроза (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, завтра в Украине переменная облачность. В западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами кратковременные дожди, грозы. В южной части ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13 °, днем 20-25 °, в западных областях 15-20 °.



Напомним, синоптики дали прогноз погоды на вероятную дату инаугурации.