В Киевской области объявили штормовое предупреждение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 50470 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 76221 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 92485 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100804 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124377 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111997 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138035 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144697 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130217 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области объявили штормовое предупреждение

В Киевской области объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 26947 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. На Киевской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".

"В ближайшие 2 часа и до конца суток 13 мая гроза (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНН, завтра в Украине переменная облачность. В западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами кратковременные дожди, грозы. В южной части ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13 °, днем 20-25 °, в западных областях 15-20 °.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на вероятную дату инаугурации.

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