На Київщині оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На Київщині оголосили штормове попередження через грозу. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"У найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 13 травня гроза (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомилим синоптики.
Як повідомляв УНН, завтра в Україні мінлива хмарність. У західних областях, вдень в Україні, крім півдня, місцями короткочасні дощі, грози. У південній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°, у західних областях 15-20°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на ймовірну дату інавгурації.