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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 18427 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 29586 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Киевской области COVID-19 заболело более 250 человек

В Киевской области COVID-19 заболело более 250 человек

Киев  •  УНН

 • 11501 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киевской области COVID-19 заболело 253 человека. Больше всего случаев - в Киево-Святошинском районе - 83. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день подтверждено 253 случая заболевания коронавирусом. Больше всего в Киево-Святошинском районе - 83 человека, и Обуховском - 43", - сказал Василий Володин.

По его словам, 7 человек болеют в Броварском районе, 6 в Ставищенском районе, по 5 в Бориспольском, Васильковском и Макаровском районах, по 3 в Белоцерковском, Бородянском и Переяслав-Хмельницком, двое в Мироновском районе, по одному в Барышевском, Вышгородском, Иванковском, Полесском и Рокитнянском районах.

Он отметил, что не будет указывать населенные пункты, охваченные болезнью, поскольку тогда бы пришлось перечислять практически их все.

"В больницах 73 человека. На самоизоляции 180 человек. Выздоровели 16. То есть, у нас есть положительная статистика, 16 человек уже выздоровели. Умерло, к сожалению, 9 человек", - сказал Володин.

Он добавил, что медицинское наблюдение установили за 2,5 тыс. контактными лицами.

Напомним, в Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек скончались.

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