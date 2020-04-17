На Київщині на COVID-19 захворіло понад 250 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Київщині на COVID-19 захворіло 253 особи. Найбільше випадків - у Києво-Святошинському районі - 83. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні підтверджено 253 випадки захворювання на коронавірус. Найбільше в Києво-Святошинському районі - 83 людини, та Обухівському - 43”, - сказав Василь Володін.
За його словами, 7 людей хворіють у Броварському районі, 6 у Ставищенському районі, по 5 у Бориспільському, Васильківському та Макарівському районах, по 3 у Білоцерківському, Бородянському та Переяслав-Хмельницькому, двоє у Миронівському районі, по одному у Баришівському, Вишгородському, Іванківському, Поліському та Рокитнянському районах.
Він зазначив, що не буде вказувати населені пункти, охоплені хворобою, оскільки тоді б довелось перераховувати практично їх всі.
“У лікарнях 73 особи. На самоізоляції 180 осіб. Одужало 16. Тобто, в нас є позитивна статистика, 16 осіб уже одужало. Померло, на жаль, 9 людей”, - сказав Володін.
Він додав, що медичне спостереження встановили за 2,5 тис. контактними особами.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19, 125 людей померли.