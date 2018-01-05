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В Киевской области ликвидирован канал поставки украинок в греческие бордели

Киев • УНН

 • 11556 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В аэропорту "Киев" полиция задержала торговцев людьми, которые наладили канал переправки украинских женщин к греческим борделей. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Киевской области Дмитрий Ценов, передает УНН.

В Киевской области ликвидирован канал поставки украинок в греческие бордели

"В аэропорту" Киев "задержали торговцев людьми, которые переправляли украинок в Грецию, с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации", - написал Ценов.

По его словам, спецоперацию провели оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевщины совместно с работниками Киево-Святошинской местной прокуратуры и следователями Киево-Святошинской милиции.

Были задержаны двое киевлянок, одна из которых проживает в Греции с 2013 года, во время прохождения авиационного контроля.

Установлено, что женщины с целью заработка легких денег организовались и разработали преступную схему. Переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. Там, за предоставление интимных услуг иностранцам, им обещали до 5 тыс. Евро в месяц, а также бесплатное проживание. На самом деле Украинский попадали в нечеловеческих условиях, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, которые постепенно втягивали в долговую кабалу.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. По факту торговли людьми открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, в "Борисполе" задержали иностранца, который отправлял украинок в европейские бордели

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