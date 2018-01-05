На Київщині ліквідовано канал постачання українок до грецьких борделей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В аеропорту “Київ” поліція затримала торгівців людьми, які налагодили канал переправлення українських жінок до грецьких борделей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП у Київський області Дмитро Ценов, передає УНН.
“В аеропорту "Київ" затримали торгівців людьми, які переправляли українок до Греції, з метою подальшої сексуальної експлуатації”, — написав Ценов.
За його словами, спецоперацію провели оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини спільно з працівниками Києво-Святошинської місцевої прокуратури та слідчими Києво-Святошинської поліції.
Було затримано двох киянок, одна з яких проживає в Греції з 2013 року, під час проходження авіаційного контролю.
Встановлено, що жінки з метою заробітку легких грошей організувалися та розробили злочинну схему. Переправляли через державний кордон України молодих дівчат 18-20 років, які перебували в скрутному матеріальному становищі. Там, за надання інтимних послуг іноземцям, їм обіцяли до 5 тис. євро в місяць, а також безкоштовне проживання. Насправді українки потрапляли в нелюдські умови, до них застосовувалось фізичне та моральне насильство, встановлювались шалені штрафи, які поступово втягували в боргову кабалу.
Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. За фактом торгівлі людьми відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, у "Борисполі" затримали іноземця, який відправляв українок в європейські борделі