В Киевской области электропоезд насмерть сбил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киевской области, неподалеку от станции "Лесная Буча", электропоезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неустановленном месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
"В четверг, 9 января около 18:40 недалеко от железнодорожной станции "Лесная Буча" электропоезд сбил насмерть 66-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте", - говорится в сообщении.
Указано, что электропоезд двигался в направлении Киева. Тело погибшей женщины обнаружили случайные прохожие.
"Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть женщины", - добавили в отделе коммуникации.
Сообщается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.
Напомним, во Львовской области под колесами пассажирского поезда погиб неизвестный.