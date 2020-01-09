Під колесами пасажирського поїзда помер невідомий
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Пасажирський поїзд на Львівщині смертельно травмував чоловіка, особа якого наразі встановлюється. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інцидент стався 8 січня о 18:36 поблизу села Холодновідка Пустомитівського району.
"На перегоні "Скнилів-Оброшино" Львівської залізниці, поїзд №71 "Запоріжжя-Чоп", під час екстреного гальмування смертельно травмував людину (чоловік віком близько 30 років)", - повідомили у департаменті.
Як зазначається, причина, обставини та особа загиблого встановлюються.
Нагадаємо, на Черкащині розслідують самогубство підлітка під потягом.