Под колесами пассажирского поезда погиб неизвестный
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Пассажирский поезд во Львовской области смертельно травмировал мужчину, личность которого устанавливается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Инцидент произошел 8 января в 18:36 вблизи села Холодноводка Пустомытовского района.
"На перегоне "Скнылив-Оброшино" Львовской железной дороги, поезд №71 "Запорожье-Чоп", во время экстренного торможения смертельно травмировал человека (мужчина в возрасте около 30 лет)", - сообщили в департаменте.
Как отмечается, причина, обстоятельства и личность погибшего устанавливаются.
Напомним, в Черкасской области расследуют самоубийство подростка под поездом.