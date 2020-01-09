Под колесами пассажирского поезда погиб неизвестный

Инцидент произошел 8 января в 18:36 вблизи села Холодноводка Пустомытовского района.

"На перегоне "Скнылив-Оброшино" Львовской железной дороги, поезд №71 "Запорожье-Чоп", во время экстренного торможения смертельно травмировал человека (мужчина в возрасте около 30 лет)", - сообщили в департаменте.

Как отмечается, причина, обстоятельства и личность погибшего устанавливаются.

Напомним, в Черкасской области расследуют самоубийство подростка под поездом.